Находка уральского исследователя Валентина Дегтерёва, обнаружившего огромные геоглифы эпохи неолита в районе перевала Дятлова, вызвала скептическое отношение. Изображения, зафиксированные спутниковой съемкой, объясняют вырубками лесозаготовителей.
В роли «разоблачителя мифов» выступил сотрудник Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Храмцов. По его словам, именно так из космоса выглядят зимой — снег придает фотографиям дополнительный контраст — лесосеки. «Где просматривается снег — это пасечные волока. Они образовались из поваленных деревьев в разные стороны. Шире — магистральные волока. Большие площадки — это погрузочные площадки и т. д.», — рассказал он «Газете.Ru». А приведенные Дегтерёвым координаты позволяют точно определить, где поработали лесорубы — это Ивдельское и Бурмантовское лесничества.
Сам Валентин Дегтерёв с этой версией категорически не согласен. «Конечно, это не лесозаготовки. Просто представьте, как сложно в такой дикой и хаотичной манере вывозить и рубить лес в непролазной тайге. Да и зачем это делать? Намного проще просто прорубить просеку и аккуратно складировать древесину, чтобы потом её вывезти из леса. Впрочем, так и делают все лесозаготовители в мире», — пояснил он «URA.RU».
Более того, исследователь заявил о новых находках. «Рисунков этих намного больше, чем я думал. Так что общие размеры рисунка 10 километров в длину и больше 7 километров в ширину. Найденная часть ещё более интересная и загадочная. Конечно, ничего кроме узора (довольно абстрактного) я там не увидел. Но он есть. Непонятно только, зачем все это создавалось. Можно лишь сказать, что манси к этим рисункам непричастны. Они появились гораздо раньше, чем в этих местах поселились первые поселенцы манси (вогулы)», — добавил Дегтерёв.
Как уже сообщало агентство, заявление уральца об огромных сооружениях неолитической эпохи и опубликованные им фотографии наделали немало шума в СМИ. Тем более, что схожие сооружения — назначение которых неизвестно археологам, — были обнаружены и в соседних регионах Урала.