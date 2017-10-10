В середине октября — 13-го и 14-го числа — Землю накроет магнитная буря, идущая от Солнца. Об этом сообщают специалисты центра погоды «Фобос». За несколько дней до пика солнечной активности магнитосфера нашей планеты будет возмущенной.
Магнитная буря повлияет на качество связи, так же как и в сентябре. Метеочувствительные люди будут испытывать дискомфорт. «Национальная служба новостей» отмечает, что повысится опасность возникновения техногенных катастроф.
Ранее на поверхности Солнца возникло гигантских размеров «сердце». Его сформировали сильные магнитные поля. Анализ подобных «рисунков» поможет ученым научиться предсказывать вспышки на родительской звезде, пишет «Утро.ру».