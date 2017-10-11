Челябинские гаишники отобрали у нарушителя золотые сережки

Кыштымский суд признал вину сотрудников ГИБДД Дмитрия Пашнина, Руслана Гарипова, Андрея Москаля, которые отобрали золотые сережки, паспорт и права у нарушителя в залог под будущую взятку. Все трое будут отбывать немалые сроки в колонии строгого режима, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Инцидент произошел 20 августа на дороге Аргаяш — Чебаркуль. Сотрудники областного полка ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем был мужчина, на пассажирском сиденье — женщина. Оба — жители Карабаша. Оказалось, что у водителя истек срок действия прав. Инспекторы стали вымогать у сидевшей рядом хозяйки машины 30 тысяч рублей, угрожая административным делом за допуск к управлению авто. Такой суммы у женщины с собой не было. Тогда полицейские забрали в залог ее паспорт, права и золотые серьги.
Когда 5 сентября женщина передала гаишникам первую часть взятки в 10 тысяч рублей, их задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области. После проверки всех троих уволили за совершение проступка, «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовные дела по ч.3 ст. 30, п.«б» ч.5 ст. 290 УК РФ (покушение на вымогательство взятки), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Пашнин приговорен к 8 годам колонии строгого режима, Гарипов и Москаль к 7,5 годам каждый.