В Сочи 5 тысяч молодых людей хором поклялись не бояться

В Сочи недалеко от Олимпийского парка открылся волонтерский городок Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который стартует 15 октября и продлится до 22 числа. На церемонии собралось пять тысяч добровольцев из 85 регионов России. Хором они произнесли клятву волонтера.
Ребята пообещали помогать участникам и гостям молодежного форума, быть единой командой и не бояться трудностей, передает ТАСС. По словам директора департамента по работе с волонтерами АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анны Захматовой, на конкурс отобрали лучших из лучших. Например, в Московской области конкурс доходил до 30 человек на место. В среднем по России — семь человек на место.
Перед официальным открытием ребятам предстоит пройти финальные этапы подготовки. Основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.