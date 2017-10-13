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13 октября 2017
16:07  13 октября 2017 0

В Сочи 5 тысяч молодых людей хором поклялись не бояться

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 15 по 22 октябряФото: пресс-служба фестиваля ВФМС

В Сочи недалеко от Олимпийского парка открылся волонтерский городок Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который стартует 15 октября и продлится до 22 числа. На церемонии собралось пять тысяч добровольцев из 85 регионов России. Хором они произнесли клятву волонтера.

Ребята пообещали помогать участникам и гостям молодежного форума, быть единой командой и не бояться трудностей, передает ТАСС. По словам директора департамента по работе с волонтерами АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анны Захматовой, на конкурс отобрали лучших из лучших. Например, в Московской области конкурс доходил до 30 человек на место. В среднем по России — семь человек на место.

Перед официальным открытием ребятам предстоит пройти финальные этапы подготовки. Основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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