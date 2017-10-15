В Москве мужчина убил парикмахера за непонравившуюся ему стрижку. После того как клиента подстригли, он заплатил 200 рублей и ушел домой, а через день вернулся и заявил что недоволен результатом. «Исправление» прически еще больше вызвало недовольство москвича. Он выволок несчастного парикмахера из салона и на улице на глазах прохожих нанес ему несколько ударов шампуром сердце.
О дикой истории на своей странице в Facebook рассказал член Совфеда Андрей Беляков. Он уточнил, что парикмахером был 24-летний гастрабайтер из Узбекистана Дастан Адеханов (в парикмахерской его все звали Даня), который приехал в Москву на заработки. По словам сенатора, у парня были «золотые руки», в кругу клиентов он считался первоклассным мастером, но из-за гражданства никак не мог официально трудоустроиться на хорошую работу.
Андрей Беляков выложил видео, на котором хорошо виден момент убийства. Примечательно. что никто из прохожих даже не попытался остановить убийцу. «Оставшийся недовольным результатом отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего „обидчика“. Парень не защищался. Прохожие (в кадре стоят и наблюдают за происходящим трое мужчин) не вмешивались», — комментирует видео сенатор.
Беляков отметил, что мужчина уже отошел от своей жертвы на несколько шагов, но оглянулся и увидел, что парень пытается подняться, тогда он вернулся и добил парикмахера. Задержать мужчину никто не пытался, он спокойно покинул место преступления. Парикмахер умер еще до приезда медиков.
По словам источника телеканала 360 в правоохранительных органах, убийца уже задержан. Благодарные клиенты Дани собирают деньги, чтобы отправить его тело на родину и помочь матери похоронить единственного сына.