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15 октября 2017
16:32  15 октября 2017 0

Андрей Малахов снова появился на «Первом канале». ВИДЕО

Андрей Малахов, малахов андрей
Малахов снова вел программу на "Первом"Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Зрители «Первого канала» были шокированы тем, что вышедшую в эфир в субботу, 14 октября, программу «Сегодня вечером» снова ведет самый популярный ведущий страны Андрей Малахов. Программа была посвящена премьере фильма «Время первых» о легендарных космонавтах.

В студии у Малахова собрались участники съемочной группы, исполнитель главной роли в фильме «Время первых» Евгений Миронов, а также прототип главного героя киноленты — летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов и его дочь.

Как выяснилось, появление на «Первом канале» Малахова связано с тем, что программу записывали еще в апреле, до увольнения ведущего с «первой кнопки». Этот момент пришлось объяснять нынешним ведущим — Юлии Меньшовой и Максиму Галкину. Переписывать программу не стали, а лишь немного перемонтировали, в том числе заменив заставку и межблоковые ролики.

Андрей Малахов, напомним, с нового сезона работает на телеканале «Росиия», где ведет «Прямой эфир». Недавно стало известно о том, что он открыл свою продакшн-студию.

Нина Калинина
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