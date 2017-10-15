Андрей Малахов снова появился на «Первом канале». ВИДЕО

Зрители «Первого канала» были шокированы тем, что вышедшую в эфир в субботу, 14 октября, программу «Сегодня вечером» снова ведет самый популярный ведущий страны Андрей Малахов. Программа была посвящена премьере фильма «Время первых» о легендарных космонавтах.
В студии у Малахова собрались участники съемочной группы, исполнитель главной роли в фильме «Время первых» Евгений Миронов, а также прототип главного героя киноленты — летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов и его дочь.
Как выяснилось, появление на «Первом канале» Малахова связано с тем, что программу записывали еще в апреле, до увольнения ведущего с «первой кнопки». Этот момент пришлось объяснять нынешним ведущим — Юлии Меньшовой и Максиму Галкину. Переписывать программу не стали, а лишь немного перемонтировали, в том числе заменив заставку и межблоковые ролики.
Андрей Малахов, напомним, с нового сезона работает на телеканале «Росиия», где ведет «Прямой эфир». Недавно стало известно о том, что он открыл свою продакшн-студию.