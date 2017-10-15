В Таиланде трагически погиб турист из России

В Таиланде во время купания утонул турист из России, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету The Phuket News.
По данным издания, инцидент произошел утром на пляже Карон. Купавшегося 42-летнего Олега Паршукова без сознания достали из воды работники пляжа. Ему оказали первую помощь, однако позже в больнице медики констатировали смерть россиянина.
Туристов предупреждают, что осенью в Таиланде разгар сезона дождей, в Андаманском море наблюдается сильное волнение, у берегов Пхукета часто бывают опасные для пловцов подводные течения.
Ранее на Пхукете троих туристов из России смыло в океан, напоминает «Русская планета».