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15 октября 2017
17:25  15 октября 2017 0

В Таиланде трагически погиб турист из России

клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Трагедия случилась рано утромФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

В Таиланде во время купания утонул турист из России, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету The Phuket News.

По данным издания, инцидент произошел утром на пляже Карон. Купавшегося 42-летнего Олега Паршукова без сознания достали из воды работники пляжа. Ему оказали первую помощь, однако позже в больнице медики констатировали смерть россиянина.

Туристов предупреждают, что осенью в Таиланде разгар сезона дождей, в Андаманском море наблюдается сильное волнение, у берегов Пхукета часто бывают опасные для пловцов подводные течения.

Ранее на Пхукете троих туристов из России смыло в океан, напоминает «Русская планета».

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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