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19:50  16 октября 2017 0

Политик из ХМАО претендует на Госпремию в области благотворительности

Фонд Владимира Семенова существует уже более 20 летФото: архив "URA.RU"

Общественная палата России запустила портал народного голосования за соискателя госпремии в области благотворительности. Кандидат от ХМАО-Югры — депутат регионального парламента Владимир Семенов.

В Думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Семенов возглавляет комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. До этого он возглавлял Нефтеюганский район.

Фонд реализовал порядка 200 проектов
Фото: архив «URA.RU»

В начале 90-х он основал благотворительный фонд, который сегодня называется «Благодарность». Изначально фонд организовывал благотворительные обеды для пожилых людей, оставшихся без поддержки. За 20 лет работы было реализовано порядка 200 проектов.

Например, организаторы регулярно собирают вещи для нуждающихся семей. Готовят продуктовые наборы для инвалидов Нефтеюганска и Нефтеюганского района на Пасху. Собирают первоклассников в школу. В рамках фонда работает несколько клубов по интересам.

Кроме того, Владимир Семенов помогает в строительстве храмов, мечетей на территории региона. На протяжении долгого времени он организует турниры по вольной борьбе, шахматам, смешанным единоборствам, которые получили статус международных.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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