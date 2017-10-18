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18 октября 2017
17 октября 2017
05:39  18 октября 2017 0

Минобороны испытало новые ракеты под Астраханью

Вечерняя репетиция парада на Площади 1905 г. Екатеринбург, ракетный комплекс, искандер
"Искандер" отличается высокой точностью и возможностью скрытой подготовки к ударуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области протестировали новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщает «Федеральное Агентство Новостей».

О завершении испытаний сообщил генерал-майор Олег Кислов, заведующий военным полигоном. «Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса „Искандер“», — приводит агентство слова Кислова. Начальник полигона отметил, что в данный момент на военной территории проводятся испытания по 160 направлениям.

«Искандер» — высокоточный ракетный комплекс сухопутных войск, предназначенный для нанесения прицельных ударов по малогабаритным целям. Основная особенность ОТРК — возможность скрытой подготовки к поражению цели и высокая эффективность работы.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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