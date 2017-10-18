Минобороны испытало новые ракеты под Астраханью

05:39 18 октября 2017 0

"Искандер" отличается высокой точностью и возможностью скрытой подготовки к удару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области протестировали новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщает «Федеральное Агентство Новостей».

О завершении испытаний сообщил генерал-майор Олег Кислов, заведующий военным полигоном. «Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса „Искандер“», — приводит агентство слова Кислова. Начальник полигона отметил, что в данный момент на военной территории проводятся испытания по 160 направлениям.

«Искандер» — высокоточный ракетный комплекс сухопутных войск, предназначенный для нанесения прицельных ударов по малогабаритным целям. Основная особенность ОТРК — возможность скрытой подготовки к поражению цели и высокая эффективность работы.