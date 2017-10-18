Силовые структуры РФ получат «умные» браслеты

МВД и Росгвардия могут получить браслеты под названием «Стрелец-Часовой». Их продемонстрировал на выставке «Интерполитех» представитель компании-производителя Константин Чухнов.
Комплекс «Стрелец-Часовой» представляет собой браслет на руке часового, связанный с командным пультом. Устройство обеспечивает устойчивую связь, оснащено системой ГЛОНАСС и способно работать при температурах до минут 50 градусов, что может помочь силовикам в экстренных ситуациях.
В случае проникновения врага на территорию военной части или в любых внештатных ситуациях боец с браслетом «Стрелец-часовой» может незаметно вызывать помощь. Ранее такие гаджеты на 400 млн рублей закупило Минооброны, прежде всего для размещенных в Крыму военнослужащих, сообщил Life.ru.
«У МВД и Росгвардии есть заинтересованность и, возможно, в ближайшее время, если будет финансирование, то появится данная разработка на вооружении», — цитирует Чухнова РИА Новости.