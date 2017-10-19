Пермский губернатор объявил выговор министру образования

Губернатор Прикамья Максим Решетников объявил выговор региональному министру образования Раисе Кассиной. Поводом послужило отсутствие документов о поощрении школьников-победителей международных олимпиад.
На заседании регионального правительства Решетников, обращаясь к министру образования, подчеркнул, что школьники достойно представляют край на федеральных и международных соревнованиях, но из-за бездействия местных бюрократов не получают никаких поощрений.
«Прошло два месяца, распоряжения о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм — Минобр с Минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку», — цитирует Решетникова агентство «Рифей».
Губернатор предупредил собравшихся о неминуемых санкциях, которые будут применены к чиновникам, если ситуация с возвратом документов повторится. Решетников пообещал лишить министров премий, а в крайнем случае — уволить.