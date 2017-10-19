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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
05:50  19 октября 2017 0

Пермский губернатор объявил выговор министру образования

Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Встреча 2. Пермь, решетников максим
Решетников потребовал от чиновников оперативно решать бюрократические вопросыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников объявил выговор региональному министру образования Раисе Кассиной. Поводом послужило отсутствие документов о поощрении школьников-победителей международных олимпиад.

На заседании регионального правительства Решетников, обращаясь к министру образования, подчеркнул, что школьники достойно представляют край на федеральных и международных соревнованиях, но из-за бездействия местных бюрократов не получают никаких поощрений.

«Прошло два месяца, распоряжения о поощрении олимпиадников внесено на рассмотрение только сегодня и только после того, как появились публикации с просьбой разобраться. Проблема, как выяснилось, банальный бюрократизм — Минобр с Минфином занимаются футболом, документы по несколько раз возвращают на доработку», — цитирует Решетникова агентство «Рифей».

Губернатор предупредил собравшихся о неминуемых санкциях, которые будут применены к чиновникам, если ситуация с возвратом документов повторится. Решетников пообещал лишить министров премий, а в крайнем случае — уволить.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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