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Главные новости Тюменской области
14:53  19 октября 2017 0

Тюменцы открыли охоту на стрелка, убивающего с балкона животных. ФОТО

Стрелок уже убил несколько птицФото: Татьяна Баженова

В центре Тюмени неизвестный стрелок закрылся в квартире и вел огонь с балкона четвертого этажа. Об этом в соцсетях написали очевидцы. Жертвами стало несколько ворон и собака, сообщили люди, написав, что все это происходило в доме №1 в Кольском переулке. В полиции начали проверку.

«14 и 15 октября 2017 года, независимо от времени суток, велась интенсивная стрельба с балкона четвертого этажа Кольского переулка, 1 (центр города), — написала в группе „Тюмень“ в соцсети „Вконтакте“ тюменка Татьяна Б. — Неоднократно жильцы соседних домов вызывали полицию. Участковый также в курсе. Номер квартиры полиции известен, но ничего сделать не смогли, так как им не открыли дверь. Стреляли не только в птиц, но и в группу подростков. В зоне обстрела две детские площадки, женская консультация и пешеходная дорожка, по которой дети ходят в школу. Со слов полицейских, уголовное дело смогут завести только когда появятся потерпевшие. Жителям домов остается ждать, когда из них стрелок выберет свою мишень. Стрельба продолжается».

Фото: Татьяна Баженова, «ВКонтакте»

Судя по опубликованным фотографиям, стрелок охотится только на ворон и сорок.

«Из воздушки [стреляли], — предположили пользователи. — Ворошиловский стрелок поселился в Тюмени». «Он и собаку подстрелил. Соседи сказали. Умерла. Страшно. Но у нас все как всегда, ждем, пока человека ранит», — сообщила в комментариях к записи Татьяна Х.

«Почему в сериалах двери выбивают? Тоже бы случайно выбили и зашли», — возмутились пользователи действиями полиции.

Горожане предложили жильцам дома действовать самим, раз они не могут дождаться помощи от полиции — например, заблокировать стрелку дверь. Правда, другие участники группы тут же осадили их, напомнив, что такие действия незаконны. «Самоуправство? Вы о чем? Отстрел по прохожим по подросткам никак не рассмотрели, опасность никто не увидел, пока ребенка не убьют, — возмутились горожане. — А самоуправство им не доказать, ни свидетелей, ни доказательств. Зато эти черти понесут материальные траты. И почаще так делать, пока не поймут».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в полицию, действительно, поступило сообщение о том, что 14 и 15 октября по данному адресу велась стрельба по птицам из пневматического оружия. По предварительным данным, личность стрелка установлена, проводится проверка.

Валерий Дорофеев
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