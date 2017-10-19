В центре Тюмени неизвестный стрелок закрылся в квартире и вел огонь с балкона четвертого этажа. Об этом в соцсетях написали очевидцы. Жертвами стало несколько ворон и собака, сообщили люди, написав, что все это происходило в доме №1 в Кольском переулке. В полиции начали проверку.
«14 и 15 октября 2017 года, независимо от времени суток, велась интенсивная стрельба с балкона четвертого этажа Кольского переулка, 1 (центр города), — написала в группе „Тюмень“ в соцсети „Вконтакте“ тюменка Татьяна Б. — Неоднократно жильцы соседних домов вызывали полицию. Участковый также в курсе. Номер квартиры полиции известен, но ничего сделать не смогли, так как им не открыли дверь. Стреляли не только в птиц, но и в группу подростков. В зоне обстрела две детские площадки, женская консультация и пешеходная дорожка, по которой дети ходят в школу. Со слов полицейских, уголовное дело смогут завести только когда появятся потерпевшие. Жителям домов остается ждать, когда из них стрелок выберет свою мишень. Стрельба продолжается».
Судя по опубликованным фотографиям, стрелок охотится только на ворон и сорок.
«Из воздушки [стреляли], — предположили пользователи. — Ворошиловский стрелок поселился в Тюмени». «Он и собаку подстрелил. Соседи сказали. Умерла. Страшно. Но у нас все как всегда, ждем, пока человека ранит», — сообщила в комментариях к записи Татьяна Х.
«Почему в сериалах двери выбивают? Тоже бы случайно выбили и зашли», — возмутились пользователи действиями полиции.
Горожане предложили жильцам дома действовать самим, раз они не могут дождаться помощи от полиции — например, заблокировать стрелку дверь. Правда, другие участники группы тут же осадили их, напомнив, что такие действия незаконны. «Самоуправство? Вы о чем? Отстрел по прохожим по подросткам никак не рассмотрели, опасность никто не увидел, пока ребенка не убьют, — возмутились горожане. — А самоуправство им не доказать, ни свидетелей, ни доказательств. Зато эти черти понесут материальные траты. И почаще так делать, пока не поймут».
В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в полицию, действительно, поступило сообщение о том, что 14 и 15 октября по данному адресу велась стрельба по птицам из пневматического оружия. По предварительным данным, личность стрелка установлена, проводится проверка.