14:35 20 октября 2017 0

Бюджет Челябинской области на 2018 год будет сбалансированным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект бюджета Челябинской области на 2018 год утвержден на заседании правительства региона 20 октября, в пятницу. Трансляция заседания велась в интернете и была доступна всем пользователям. Как заявил, выступая с докладом, министр финансов области Андрей Пшеницын, доходы по сравнению с 2017 годом, вырастут на 12,7 процентов, расходы — на 13 процентов. Проект главного финансового документа основан на социально-экономическом прогнозе региона.

Доходы областного бюджета на 2018 год составят 139,1 млрд рублей, расходы — 151 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 11 млрд рублей. Это почти столько же, сколько в 2017 году, до конца года дефицит будет покрыт. В 2018 году власти планируют это сделать быстрее. В июле область полностью рассчиталась по коммерческим кредитам, а в будущем году такие кредиты не будут брать совсем.

Как следует из доклада Андрея Пшеницына, в 2018 году ожидается рост доходной части бюджета от налоговых поступлений. На 23,8 процента должна вырасти прибыль предприятий, имеющих устойчивое положение. Рост заработной платы, с которой также будут платить налоги, составит 4,6 процента. Бюджет также увеличится за счет изменения федерального законодательства по акцизам. 387 млн рублей прибыли ожидается по акцизам на алкоголь, 356 млн рублей — от роста акцизных ставок на бензин и дизельное топливо.

Свыше 70 процентов областного бюджета, 109,3 млрд рублей, будет потрачено на социальный блок, в том числе на зарплату бюджетникам. Кроме того в 3,5 раза будут увеличены расходы на закупку учебников для школ, в 1,4 раза — на организацию отдыха детей в каникулярное время. В бюджете также заложены средства на капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений. Расходы на развитие здравоохранения составят 13,4 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта - 2,2 млрд, в сфере культуры — 1,6 млрд рублей.

Губернатор Борис Дубровский назвал проект бюджета сбалансированным. Проект будет внесен в Законодательное собрание области и рассмотрен на сессии в ноябре.