17:46 24 октября 2017 2

Водоканал решил в судах отстаивать право на свой способ очистки стоков Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Тюмень Водоканал» намерен обжаловать решение областного суда по делу о глистах в воде. Вместе с тем, как сообщили корреспонденту «URA.RU» на предприятии, компания усиливает меры по обеззараживанию стоков, которые уходят в реку Туру. Городские чиновники при этом намерены требовать выполнения всех существующих нормативных требований и применения всех необходимых по закону технологий.

Из Туры идет забор воды для городской системы водоснабжения, поэтому ситуация с обнаруженными в стоках яйцами гельминтов вызвала большой общественный резонанс.

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь «Тюмень Водоканала» Иван Камельских, в скандально известных пробах на выходе стоков со станции обеззараживания проверяющие обнаружили одно яйцо глиста — проба была взята в канале №3.

В компании считают, что действующий метод обеззараживания доказал свою эффективность. В конце концов, в пробах нашли только одно яйцо гельминта Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«В рамках полученных результатов проб мы провели полную ревизию всех ультрафиолетовых ламп и приняли принципиальное решение по запуску четвертого канала, который с учетом мощности станции находился в резерве, — рассказал собеседник агентства. — Мы дополнительно закупили ультрафиолетовые лампы для четвертого канала на сумму в четыре с половиной миллиона рублей.

В настоящий момент ведется монтаж этих ламп, и в ближайшее время четвертый канал будет запущен. Кроме того, была проведена внеплановая профилактическая промывка ламп станции ультрафиолетового обеззараживания».

Кроме того, отметил собеседник агентства, на предприятии «почти закончен проект по реконструкции аэротенок — это биологическая очистка, которая в том числе участвует и в уничтожении гельминтов». Реализация масштабного проекта по реконструкции станции биологической очистки канализационных стоков начнется с 2018 года.

Сейчас в Тюмени, как пояснил собеседник агентства, канализационные стоки проходят многоступенчатую очистку: это цех решёток, песколовки двух типов, первичные радиальные отстойники, цех механического обезвоживания сырого осадка, аэротенки, вторичные отстойники, современный метод ультрафиолетового обеззараживания и иловые поля.

Городские власти в этом вопросе придерживаются кардинальной позиции. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов, план модернизации очистных сооружений составлен.

«Естественно, когда будет производиться реконструкция очистных сооружений, это будет реконструкция с выполнением всех существующих нормативных требований, в том числе и СанПиНа, — заверил чиновник. — Те технологии, которые должны быть применены, они будут применены в обязательном порядке».

Скандал с глистами в воде вспыхнул после того, как прокуратура проверила очистные сооружения и в пробах воды обнаружила яйца гельминтов. Прокурорские работники подчеркнули, что «Тюмень Водоканал» не использует предусмотренные СанПиН гарантированные индустриальные методы очистки сточных вод от гельминтов. Как выяснилось, тюменская компания — как и некоторые другие в России — не перешла на новый метод обеззараживания сточных вод, при котором предполагается использование биологических ингибиторов-стимуляторов.

В «Тюмень Водоканале» же полагают, что используемый сейчас метод позволяет качественно проводить очистку стоков, а ингибиторы-стимуляторы в СанПиН попали благодаря лобби производителя этого препарата. В компании отметили, что российские эксперты в сфере водоснабжения и водоотведения уже направили проект изменений в СанПиН в Минстрой РФ и Роспотребнадзор.

Пока же тюменский водоканал намерен продолжать судиться.