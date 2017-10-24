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Главные новости Пермского края
16:54  24 октября 2017 0

Решетников приготовил послание пермским депутатам

Инаугурация Губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим, инаугурация
Максим Решетников уже готов доложить депутатам о будущем Пермского краяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников за два месяца до конца 2017 года уже готов выступить с посланием перед депутатами. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В ближайший четверг, 26 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников впервые выступит с посланием перед депутатами Законодательного собрания. Ожидается, что глава региона расскажет о планах развития Прикамья на следующий год. На послании губернатора собираются также общественные деятели, бизнесмены и представители территорий.

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Традиционно главы регионов (как и президент) выступают с посланием в конце года. Но прежний губернатор Виктор Басаргин, к примеру, в 2015 году так и не подготовил речь и появился перед депутатами лишь в феврале 2016 года. А на выступлении парламентарии устроили скандал. Народные избранники изъявили желание задать вопросы главе региона, но получили отказ — дискуссии регламентом не предусмотрены, — пояснили им.

Максим Решетников в этом году уже появлялся в Заксобрании — на июньском заседании он выступил с программной речью и рассказал о первых планах в должности главы региона.

Стефан Савелли
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