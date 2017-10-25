15:07 25 октября 2017 0

Малый бизнес копит долги перед банками Фото: depositphotos.com © URA.RU

У тюменского малого бизнеса могут возникнуть проблемы с банковскими кредитами. Как рассказал сегодня, 25 октября, на пресс-конференции управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин, кредитная организация ужесточает политику выдачи кредитов малому бизнесу.

На юге Тюменской области доля просроченной задолженности среди физических и юридических лиц в банке варьируется от 4,5% до 6% в зависимости от месяца.

Налоговая служба отправляет бизнесу «фатальные» штрафы и доначисленные платежи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Если в случае с физлицами ситуация выглядит стабильно и даже лучше, чем в среднем по стране (все же Тюмень — исторически хороший регион), то вот малый бизнес в течение последнего года чувствует себя нестабильно», — сообщил Гариф Ромашкин.

Он пояснил, что лично разбирался с десятком ситуацией с просрочкой выплат по кредитам со стороны малого бизнеса. «Десять конкретных предприятий. По ним тяжело было спрогнозировать, что они уйдут в просрочку. И это нетипичная картина. Мы сейчас пересматриваем модель по кредитованию юридических лиц. Будем закладывать больше рисков», — заявил Гариф Ромашкин.

Он пояснил, что одна из сложных ситуаций была связана с госконтрактами, которые компания «всю жизнь получала, а потом вдруг перестала получать».

«Ранее полученные кредиты предполагалось возвращать из вот этих новых контрактов, — рассказал Гариф Ромашкин. — Это, конечно, проблема и самого заемщика, потому что надо диверсифицировать бизнес, не зависеть от одного условного департамента, постоянно снабжающего тебя госконтрактами». Вторая история связана с налоговой нагрузкой.

«Я вижу, что штрафы либо доначисленные суммы налогов, которые приходят людям, в некоторых случаях бывают фатальными для них, значительно нарушают для них платежную дисциплину», — отметил Гариф Ромашкин.

Тенденция к просрочкам выплат по кредитам со стороны малого бизнеса заставила банк пересмотреть условия выдачи займов — будет производиться более глубокий анализ финансовой деятельности самого заемщика и связанных с ним компаний. Кроме того, банк будет изучать ключевых подрядчиков и покупателей потенциального заемщика.