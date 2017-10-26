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26 октября 2017
18:46  26 октября 2017 0

После нападения на «Эхо Москвы» журналистов научат обращаться с оружием

Фестиваль
Оружейный концерн «Калашников» готовит обучающий семинар для работников СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU

Оружейный концерн «Калашников» намерен провести для представителей российских СМИ семинар по юридическим аспектам владения и использования травматического оружия. Об этом сообщила директор по внешним коммуникациям компании София Иванова.

Она отметила, что в ближайшее время концерн планирует выпустить серию обучающих видеоуроков, посвященных данной теме, передает РИА «Новости» и напоминает, что ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что вооружит своих сотрудников. Заявление было сделано в эфире «Эха Москвы» после нападения на журналистку радиостанции.

В понедельник, 23 октября, гражданин Израиля и России Борис Гриц ворвался в офис радиостанции «Эхо Москвы» и порезал ножом шею журналистке издания Татьяне Фельгенгауэр. Женщина оказалась в больнице, её состояние медики оценивали как средней тяжести, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что сам Гриц заявил правоохранителям о причинах нападения на журналистку. Преступник шокировал следователей, сказав, что Фельгенгауэр залезала к нему в голову и истязала сексуально.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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