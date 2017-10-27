У пермячки, обвиняемой в смерти сына от ВИЧ, не станут забирать второго ребенка

18:26 27 октября 2017 0

Неизвестно, имеет ли страшное заболевание пятимесячная дочь Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительницу Краснокамска будут судить за то, что из-за ее бездействия от СПИДа умер ее восьмилетний сын. При этом у обвиняемой осталась пятимесячная дочь. Несмотря на то, что семья поставлена на учет органами опеки, девочка пока остается с мамой.

По версии следствия, мать, которая сама является ВИЧ-инфицированной, не лечила своего восьмилетнего сына с тем же диагнозом. В больнице ей выдавали необходимые для поддержания жизни мальчика препараты, но она так их и не использовала. Более того, женщина не водила вовремя ребенка к врачам. В итоге в августе 2017 года мальчик умер, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. В том же месяце семья была поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении.

Неизвестно, имеет ли пятимесячная дочь женщины страшное заболевание. Однако в министерстве социального развития по Пермскому краю «URA.RU» пояснили, что девочка состоит на учете в кабинете инфекционных заболеваний. В ведомстве добавили, что пока младенец остается с мамой, отец с ними не проживает. При этом у малышки есть еще дедушка и бабушка — возможно, после того, как матери вынесут приговор, ребенка передадут им.