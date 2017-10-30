«Нерехта» мощнее существующих боевых машин
Российская армия получит в распоряжение боевого робота «Нерехта». Об этом сообщил глава управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны полковник Олег Помазуев.
Машины будут задействованы в разведке, разминировании и пожаротушении, но «в будущем, помимо этих задач, будут решаться и задачи ударные, штурмовые», приводит «Газета.ру» слова Помазуева. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что роботов могут начать вооружать гранатомётами и противотанковыми ракетами.
«Нерехту» впервые показали на форуме «Армия-2017», который прошёл в августе. По заявлению создателей робота, он превосходит существующие боевые машины по ряду показателей.