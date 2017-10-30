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30 октября 2017
12:54  30 октября 2017 0

Российская армия получит боевого робота

День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, боевые действия, армия, солдаты, война, показательные выступления
«Нерехта» мощнее существующих боевых машинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская армия получит в распоряжение боевого робота «Нерехта». Об этом сообщил глава управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны полковник Олег Помазуев.

Машины будут задействованы в разведке, разминировании и пожаротушении, но «в будущем, помимо этих задач, будут решаться и задачи ударные, штурмовые», приводит «Газета.ру» слова Помазуева. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что роботов могут начать вооружать гранатомётами и противотанковыми ракетами.

«Нерехту» впервые показали на форуме «Армия-2017», который прошёл в августе. По заявлению создателей робота, он превосходит существующие боевые машины по ряду показателей.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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