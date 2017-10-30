13:58 30 октября 2017 1

Мэр Евгений Тефтелев (слева), поддержав Валентина Буравлева (справа), провел «бархатную революцию» в совете ветеранов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

76-летний Владимир Груздев, уступивший место руководителя городского совета ветеранов Валентину Буравлеву, получил новую должность. Он станет советником-консультантом мэра Челябинска Евгения Тефтелева по общественно-патриотическому воспитанию. Об этом Тефтелев заявил на аппаратном совещании 30 октября. На этом же совещании Тефтелев дал поручение своему заместителю, руководителю аппарата Евгению Шинину найти кабинет для нового советника.

На совещании также присутствовал Валентин Буравлев, новый руководитель городского совета ветеранов. С ним Тефтелев знаком со времен работы в областном правительстве, когда регионом руководил Петр Сумин.

Истинные причины смены председателя в совете ветеранов ранее не озвучивались. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, причиной смены руководства в совете ветеранов стали грядущие выборы президента. «Пожилые люди — это значительная часть электората, которая приходит на выборы и голосует за действующую власть, — напомнил „URA.RU“ источник. — Ветеранская организация в Челябинске всегда была сильной, но ослабла при Груздеве. Потому что Груздев откровенно не тянул. Он даже забывал, в силу возраста, о данных ему поручениях». Этот же источник рассказал, как Груздев не хотел уступать свой пост и в ближнем кругу заявлял о намерении «сопротивляться». Тефтелев лично явился на конференцию, в его присутствии Груздев не стал устраивать саботаж, и избрание Буравлева прошло благополучно.

В разговоре с «URA.RU» Груздев категорически опроверг претензии в своей адрес и возможные попытки бунта. «На конференции в мой адрес не было ни одной претензии, глава меня поблагодарил, — заявил Груздев. — И у нас мэр — самый главный в городе. Он решил, что советом ветеранов будет руководить другой, так тому и быть! Я этому решению подчинился».

Валентин Буравлев с декабря 1996 года по май 2010 года работал в правительстве Челябинской области у губернатора Петра Сумина, был одним из самых верных его соратников. Подал в отставку с поста вице-губернатора по связям с военными и правоохранительными структурами после того, как областью стал руководить Михаил Юревич. Буравлева, хотя и человека гражданского, очень уважали военные. После смены власти в регионе он вернулся в информповестку, появившись на конференции движения «За возрождение Урала».

Владимир Груздев, военный пенсионер, до 2005 года руководил региональным отделением ЛДПР. Выдвигался на выборы в Госдуму по спискам. После того, как лишился партийного поста, покинул ряды «жириновцев» и писал в прокуратуру жалобы на своих соратников. Возглавив совет ветеранов, активно поддерживал реформу МСУ в Челябинске.