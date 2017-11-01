Жители Югры сообщают в соцсетях, что из-за перепада температур загородные трассы превратились в каток. На дороге Нефтеюганск — Пыть-Ях очевидцы зафиксировали около десяти аварий. В частности в ДТП попали автобус и пассажирская ГАЗель.
В результате неудачных маневров на 700 километре трассы Пыть-Ях — Нефтеюганск произошло столкновение бензовоза и рейсового автобуса. Двое пострадавших были госпитализированы. Примерно в это же время произошло второе ДТП с участием четырех автомобилей, где больше всего пострадал пассажирский микроавтобус «Форд». Двое пассажиров были госпитализированы. На этом же участке дороги в кювет съехали фура и бензовоз. Обошлось без пострадавших.
«Дорожное полотно реально, как каток! Столько аварий! Ужас просто! Люди, будьте осторожны и внимательны! По возможности, откажитесь от поездок на авто!», — написали пользователи в группе «ВКонтакте» «Это Юганск, детка!».
«На первый взгляд, асфальт кажется просто влажным, но на самом деле он покрыт тоненькой коркой прозрачного льда, а потому — очень скользкий», — оставил комментарий к записи пользователь Сергей.
На сайте администрации Нефтеюганска появилось сообщение главы города. Он отметил, что к месту аварий экстренно были направлены все службы реагирования. Также отмечается, что участок дороги не обслуживается муниципалитетом, за уборку на нем отвечает компания «Северавтодор».