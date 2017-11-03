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Главные новости Пермского края
13:00  03 ноября 2017 2

В центре Соликамска нашли тело девушки

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Погибшая работала в гипермаркете «Мега Ермак»Фото: Pixabay

Тело девушки, висящее на дереве, шокировало жителей Соликамска. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели жительницы Прикамья.

Тело обнаружили в четверг, 2 ноября, поздно вечером, в парке по проспекту Строителей. Есть основания подозревать, что смерть не была насильственной. Жители Соликамска пишут в сетях, что погибшая работала в гипермаркете «Мега Ермак». Следователи уже установили личность погибшей, но подробностей обстоятельств ее смерти пока не раскрывают.

«Сейчас по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили «URA.RU» в следственном отделении по Соликамску.

Анна Белкина
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