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04 ноября 2017
15:39  04 ноября 2017 0

Вертолет, в крушении которого погибли тюменские пилоты, подняли со дна моря у Шпицбергена

Ранее в сети публиковались фото с затонувшего суднаФото: G.O. Sars / NTB scanpix / via REUTERS

Российский вертолет Ми-8, потерпевший крушение у берегов Шпицбергена, подняли со дна моря. Как сообщил генеральный консул России в Баренцбурге Вячеслав Николаев, внутри воздушного судна не найдено тел.

«Поднят остов вертолёта, тел там не обнаружено», — цитирует заявление дипломата «Русская планета». Пока остается неизвестным, подняли ли на поверхность хвост Ми-8, в котором должны быть бортовые самописцы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 26 октября российский вертолет пропал возле архипелага Шпицбергена, на борту находились восемь человек, в том числе двое пилотов из Тюменской области. Командиром экипажа Ми-8 был житель Тобольска Евгений Баранов, а вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов. Правительство Тюменской области пообещало выделить материальную помощь семьям погибших летчиков.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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