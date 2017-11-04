Российский вертолет Ми-8, потерпевший крушение у берегов Шпицбергена, подняли со дна моря. Как сообщил генеральный консул России в Баренцбурге Вячеслав Николаев, внутри воздушного судна не найдено тел.
«Поднят остов вертолёта, тел там не обнаружено», — цитирует заявление дипломата «Русская планета». Пока остается неизвестным, подняли ли на поверхность хвост Ми-8, в котором должны быть бортовые самописцы.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 26 октября российский вертолет пропал возле архипелага Шпицбергена, на борту находились восемь человек, в том числе двое пилотов из Тюменской области. Командиром экипажа Ми-8 был житель Тобольска Евгений Баранов, а вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов. Правительство Тюменской области пообещало выделить материальную помощь семьям погибших летчиков.