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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:53  07 ноября 2017 3

В Кремле озвучили причину протестных акций

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков считает недовольство граждан традиционнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кремле связали активизацию протестных настроений в обществе с президентскими выборами и отметили, что в предвыборный год растет число граждан, болезненно реагирующих на некоторые события.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подобная тенденция социальной активности наблюдается не только в России.

«В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом», — отметил Песков, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

Также представитель Кремля отметил рост числа мероприятий в поддержку нынешнего главы государства, пишет агентство Nation News.

Отметим, что с начала 2017 года в стране количество протестных акций выросло на 60%.

Лев Истомин
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