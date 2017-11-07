В Кремле озвучили причину протестных акций

Песков считает недовольство граждан традиционным
В Кремле связали активизацию протестных настроений в обществе с президентскими выборами и отметили, что в предвыборный год растет число граждан, болезненно реагирующих на некоторые события.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подобная тенденция социальной активности наблюдается не только в России.
«В любой стране мира происходит рост социальной активности в целом», — отметил Песков, слова которого приводит «Национальная служба новостей».
Также представитель Кремля отметил рост числа мероприятий в поддержку нынешнего главы государства, пишет агентство Nation News.
Отметим, что с начала 2017 года в стране количество протестных акций выросло на 60%.