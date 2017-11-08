08:07 08 ноября 2017 0

Заместителю мэра около минуты объясняли основы чтения римских цифр Фото: скриншот из видео

Заместитель мэра Черкасс Геннадий Шевченко во время одного из совещаний по благоустройству города продемонстрировал коллегам незнание римской цифры X — десять. На YouTube появилась запись, на которой политик интересуется у коллег, что означает символ, который он назвал «Хы».

Шевченко обратил внимание на римскую цифру, во время выступления одного из докладчиков, пишет «Федеральное агентство новостей». Слайд в презентации сообщал, что Черкассы занимают «X место» в рейтинге украинских городов. «А вот это вот „Хы“ место. Это что оно? Черкассы занимают „Хы“ место?», — недоуменно спросил Шевченко.

Один из участников совещания пошутил, что «Хы» означает «хорошее место», но украинский политик не остановился и продолжил задавать вопрос аудитории, отмечает агентство Nation News. В зале послышались смешки, директор департамента финансовой политики Наталья Джуган около минуты объясняла заместителю мэра основы чтения римских цифр. «А без палочки „Хы“ — это десять. А если палочка стоит после „Хы“ — это одиннадцать», — отметила Джуган.