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Главные новости Челябинской области
13:21  08 ноября 2017 0

В Челябинске задержан оперативник угрозыска, сын подполковника полиции

Приговор Михаилу Ерихову. Курган, наручники
Полицейского взяли под стражу и отправили в СИЗОФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержан оперативник ГУ МВД по региону, сын сотрудника управления собственной безопасности полицейского главка области. Как сообщила «URA.RU» консультант Тракторозаводского районного суда, полицейского взяли под стражу и отправили в СИЗО. Защита настаивала на домашнем аресте.

По версии следствия, оперативник просил 100 тысяч рублей от своей знакомой, обещая устроить ее дочь на работу. В суде не называют имя задержанного. По информации «URA.RU», речь идет об оперативнике угрозыска Яне Грищенко, сыне сотрудника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД области подполковника полиции Вадима Грищенко. Отец и сын приехали в Челябинск из Октябрьского района. Арестованного оперативника подозревают в мошенничестве.

«В отношении задержанного сотрудника проводится проверка, готовятся материалы на увольнение. — сообщил „URA.RU“ замначальника пресс-центра ГУ МВД по региону Григорий Макеев. — Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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