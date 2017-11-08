В Челябинске задержан оперативник угрозыска, сын подполковника полиции

В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержан оперативник ГУ МВД по региону, сын сотрудника управления собственной безопасности полицейского главка области. Как сообщила «URA.RU» консультант Тракторозаводского районного суда, полицейского взяли под стражу и отправили в СИЗО. Защита настаивала на домашнем аресте.
По версии следствия, оперативник просил 100 тысяч рублей от своей знакомой, обещая устроить ее дочь на работу. В суде не называют имя задержанного. По информации «URA.RU», речь идет об оперативнике угрозыска Яне Грищенко, сыне сотрудника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД области подполковника полиции Вадима Грищенко. Отец и сын приехали в Челябинск из Октябрьского района. Арестованного оперативника подозревают в мошенничестве.
«В отношении задержанного сотрудника проводится проверка, готовятся материалы на увольнение. — сообщил „URA.RU“ замначальника пресс-центра ГУ МВД по региону Григорий Макеев. — Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности».