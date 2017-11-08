Посетителей Третьяковки заперли в зале из-за выступления Мединского. ВИДЕО

21:29 08 ноября 2017 0

Посетителям музея пришлось долго ждать, пока выступит Владимир Мединский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посетителей Третьяковской галереи больше получаса держали запертыми в одном из залов музея, пока шло мероприятие с участием министра культуры РФ Владимира Мединского. На возмущение посетителей сотрудники галереи заявляли, что это не их проблемы.

Заложниками музея оказалось больше десятка человек. Их заперли в зале на время церемонии открытия выставки, посвященной столетию революции 1917 года. Сотрудники музея посчитали, что доступ в зал, где шло мероприятие с участием Мединского, для посторонних должен быть закрыт. Обходного пути не оказалось, и люди вынуждены были ждать окончания церемонии запертыми в одном помещении, сообщает портал Super.ru.

Посетителей, пока выступал глава Минкульта, отказались выпускать даже в туалет. «Если бы мне в туалет приспичило, я бы им двери выбила, клянусь! — рассказал изданию одна из «заложниц».