{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
21:29  08 ноября 2017 0

Посетителей Третьяковки заперли в зале из-за выступления Мединского. ВИДЕО

Открытие выставки
Посетителям музея пришлось долго ждать, пока выступит Владимир МединскийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Посетителей Третьяковской галереи больше получаса держали запертыми в одном из залов музея, пока шло мероприятие с участием министра культуры РФ Владимира Мединского. На возмущение посетителей сотрудники галереи заявляли, что это не их проблемы.

Заложниками музея оказалось больше десятка человек. Их заперли в зале на время церемонии открытия выставки, посвященной столетию революции 1917 года. Сотрудники музея посчитали, что доступ в зал, где шло мероприятие с участием Мединского, для посторонних должен быть закрыт. Обходного пути не оказалось, и люди вынуждены были ждать окончания церемонии запертыми в одном помещении, сообщает портал Super.ru.

Посетителей, пока выступал глава Минкульта, отказались выпускать даже в туалет. «Если бы мне в туалет приспичило, я бы им двери выбила, клянусь! — рассказал изданию одна из «заложниц».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров