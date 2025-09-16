Путин наградил камчатских медиков за помощь людям во время землетрясения

Президент России Владимир Путин отметил медицинских работников Камчатского края за действия во время мощного землетрясения. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«За высокий профессионализм и самоотверженность врач городской больницы №2 Мисак Арушанян награжден почетной грамотой Президента РФ», — сказал Солодов. Он отметил, что также благодарность Президента объявлена санитарке Камчатского краевого онкодиспансера Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко.
Ранее сообщалось, что 30 июля у восточного побережья Камчатки было мощное землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым сильным в этом регионе с 1952 года. Очаг сейсмической активности находился на глубине 32 километров в акватории Тихого океана, на расстоянии 161 километра от Петропавловска-Камчатского. В результате подземных толчков возникло цунами, представляющее угрозу для десяти государств.
