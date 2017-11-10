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Главные новости Пермского края
05:25  10 ноября 2017 0

Переселение жителей Березников из аварийной зоны завершится в 2020 году

Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Уже в 2020 году все жители Березников, чьи дома оказались в опасной зоне, получат жилье в новостройкахФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отселение жителей города Березники Пермского края, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии на руднике Верхнекамского месторождения калиево-магниевых солей завершится в 2020 году. Из опасной зоны уже расселены 1600 семей, а в 2018 году новое жилье ждет еще 5000 человек.

В 2020 году обязательства перед берзниковцами будет выполнено в полном объеме.

Ситуация в Березниках обсуждалась на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Аркадия Двроковича. В заседании принимали участие губернатор Пермского края Максим Решетников и мэр Березников Сергей Дьяков. Также в заседании комиссии приняли участие представители Счетной палаты РФ и руководители федеральных министерств и ведомств.

Максим Решетников доложил о реализации масштабного проекта по переселению жителей города Березники из аварийного жилья, попавшего в зону техногенной аварии и отметил, что за достаточно короткое время удалось сократить отставание в строительстве и сдаче домов от намеченного графика.

«В настоящий момент сдано уже 10 домов жилого комплекса „Любимов“, из которых 5 — в 2017 году, — сообщила пресс-служба правительства Пермского края. — В 3 дома из них уже заехали люди. Согласно проекту, до 2020 года предполагается строительство еще 20 домов (порядка 206 тысяч кв. м. жилья)».

В ЖК «Любимов» предусмотрено строительство детских садов, общеобразовательной школы, физкультурно-оздоровительного комплекса. В ЖК будет собственная детская больница и водонасосная станция.

Евгений Александров
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