Отселение жителей города Березники Пермского края, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии на руднике Верхнекамского месторождения калиево-магниевых солей завершится в 2020 году. Из опасной зоны уже расселены 1600 семей, а в 2018 году новое жилье ждет еще 5000 человек.
В 2020 году обязательства перед берзниковцами будет выполнено в полном объеме.
Ситуация в Березниках обсуждалась на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Аркадия Двроковича. В заседании принимали участие губернатор Пермского края Максим Решетников и мэр Березников Сергей Дьяков. Также в заседании комиссии приняли участие представители Счетной палаты РФ и руководители федеральных министерств и ведомств.
Максим Решетников доложил о реализации масштабного проекта по переселению жителей города Березники из аварийного жилья, попавшего в зону техногенной аварии и отметил, что за достаточно короткое время удалось сократить отставание в строительстве и сдаче домов от намеченного графика.
«В настоящий момент сдано уже 10 домов жилого комплекса „Любимов“, из которых 5 — в 2017 году, — сообщила пресс-служба правительства Пермского края. — В 3 дома из них уже заехали люди. Согласно проекту, до 2020 года предполагается строительство еще 20 домов (порядка 206 тысяч кв. м. жилья)».
В ЖК «Любимов» предусмотрено строительство детских садов, общеобразовательной школы, физкультурно-оздоровительного комплекса. В ЖК будет собственная детская больница и водонасосная станция.