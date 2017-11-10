Глава МЧС будет лично координировать работы спасателей в Ижевске

08:47 10 ноября 2017 0

В доме рухнул целый подъезд Фото: страничка издания Lenta.RU в соцсети «ВКонтакте»

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск, где он лично будет координировать работы по ликвидации последствий обрушения одного из подъездов жилой высотки.

Также Пучков будет проверять качество оказания дополнительной помощи пострадавшим и работу пунктов временного размещения. После прилета руководитель МЧС посетит место трагедии, пишет «Интерфакс».

Отметим, что жертвами частичного обрушения жилого дома стали шесть человек, еще несколько жителей строения получили травмы и находятся в больницах города.