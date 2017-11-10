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10 ноября 2017
09 ноября 2017
07:19  10 ноября 2017 0

Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло пяти человек. Что известно к этому часу

Разбор завалов на улице Удмуртской продолжался в течение ночиФото: Вконтакте / Lenta.RU

В ночь на пятницу, 10 ноября, в больнице Ижевска скончалась одна из пострадавших при обрушении жилого дома. Таким образом, число погибших достигло пяти человек, среди них — один ребенок.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы региона, полностью разрушены восемь квартир. В городе действует режим ЧС.

В Ижевске в связи с обрушением дома объявлен режим ЧС

Новости с лент и информагентств и сообщения оперативных служб поступали в течение четверга 9 ноября и в ночь на пятницу. «URA.RU» обобщило все, что известно о происшествии на данный момент.

Около 16:30 9 ноября в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв бытового газа. На появившихся видеозаписях и по словам очевидцев, раздался сильный хлопок, после чего на уровне 3-4 этажа из окна вырвалось пламя, выбило стеклопакеты, а затем один из подъездов панельной девятиэтажки в буквальном смысле сложился, как карточный домик.

По последним данным, при обрушении жертвами стали двое мужчин, две женщины и ребенок. Еще двое продолжают оставаться в реанимации. Кроме того, один из спасателей пострадал при разборе завалов — мужчина сломал руку.

Всего на место разбора завалов стянуты силы в количестве 152 единиц техники и 838 человек личного состава, в том числе 75 единиц техники 502 человека личного состава — от МЧС. В радиусе 100 метров от места обрушения объявлена зона ЧС. Жители поврежденного дома, в котором сохраняется опасность обрушения, находятся в оборудованном пункте временного размещения. Перед этим жильцам уцелевших квартир со всеми мерами предосторожности разрешили забрать из жилищ ценные вещи, документы и домашних животных.

Как заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, специально созданная комиссия в пятницу, 10 ноября будет работать с каждым конкретным случаем обращений жильцов пострадавшего дома. Будут решаться вопросы адресной помощи и компенсаций. Документы, утраченные жильцами дома, глава региона обещал помочь восстановить в течение 1-2 дней.

После окончания разбора завалов и окончания поисково-спасательной операции на месте обрушения, в регионе будет объявлен траур по погибшим.

Евгений Александров
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