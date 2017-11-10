20:03 10 ноября 2017 0

Собчак заявила, что Мутко и его коллеги виновны в проблемах российских спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак призвала вице-премьера по спорту Виталия Мутко уйти в отставку. «Мы все против вас», — заявила она на своем YouTube-канале и пояснила, что из-за чиновников российский гимн может не прозвучать на Олимпийских играх в Южной Корее.

«Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг. Сделайте для русского спорта хоть что-то по-настоящему хорошее — уйдите», — сообщила Собчак. Требование было обращено к российским спортивным функционерам и политикам, которые прикрывают «свои делишки» разговорами о внешнем враге. Также она попросила «отойти от наших спортсменов».

Российских спортсменов могут не допустить на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчане. Международный олимпийский комитет намерен таким образом наказать Москву за то, что российские спортсмены якобы использовали допинг на зимних играх в Сочи в 2014 году, напоминает «Эхо Москвы».