{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Внимание! Боевики скрываются на автосервисах
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
20:03  10 ноября 2017 0

Собчак потребовала отставки Мутко. «Из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, мутко виталий
Собчак заявила, что Мутко и его коллеги виновны в проблемах российских спортсменовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Телеведущая Ксения Собчак призвала вице-премьера по спорту Виталия Мутко уйти в отставку. «Мы все против вас», — заявила она на своем YouTube-канале и пояснила, что из-за чиновников российский гимн может не прозвучать на Олимпийских играх в Южной Корее.

«Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг. Сделайте для русского спорта хоть что-то по-настоящему хорошее — уйдите», — сообщила Собчак. Требование было обращено к российским спортивным функционерам и политикам, которые прикрывают «свои делишки» разговорами о внешнем враге. Также она попросила «отойти от наших спортсменов».

Российских спортсменов могут не допустить на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчане. Международный олимпийский комитет намерен таким образом наказать Москву за то, что российские спортсмены якобы использовали допинг на зимних играх в Сочи в 2014 году, напоминает «Эхо Москвы».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров