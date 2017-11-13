14:59 13 ноября 2017 0

Преступление произошло из-за классического любовного треугольника. Дама осталась «не при делах» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Чкаловский суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Владимиру Кошелеву, обвиняемому в убийстве начальника уголовного розыска города Артемовского, 51-летнего Дмитрия Чечнева. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловской областной прокуратуре. Суд приговорил Кошелева к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Как писало ранее «URA.RU», убийство произошло из-за любовного треугольника: оба мужчины длительное время являлись любовниками одной екатеринбурженки — медсестры Анжелы Акишевой. «В ходе расследования установлено, что 25 марта 2016 года в ночное время Кошелев в ходе телефонного разговора со своей знакомой узнал, что в ее квартире спит в состоянии алкогольного опьянения потерпевший, — рассказали агентству в пресс-службе свердловской облпрокуратуры. — Действуя из ревности и на почве соперничества за женщину, обвиняемый приехал в квартиру к знакомой, где обмотал шею спящего мужчины полимерным кабелем, который с силой затянул и удерживал около двух минут, пока не задушил».

Затем сообщники перенесли тело убитого в ванную, где Кошелев строительными ножницами отрезал ему голову. После этого тело Чечнева трое суток пролежало в машине Кошелева, пока он не вывез труп в район поселка Северка, обложил покрышками, облил бензином и сжег.

Расследование началось после того, как тревогу забила дочь Чечнева Ольга: от сослуживцев отца она узнала, что он во время отпуска планировал жить у своей любовницы, но та всячески отрицала свою причастность к исчезновению полицейского. Однако она не смогла объяснить, что делает машина Чечнева у ее дома: заподозрив неладное, девушка обратилась с заявлением с полицию. Перед следователями Анжела отпираться не стала и рассказала, что Чечнева задушил Кошелев. На суде тот, в свою очередь, все отрицал и заявлял, что убийца — сама «роковая медсестра» Анжела, которая, кстати, проходила по делу лишь свидетелем.