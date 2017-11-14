14:41 14 ноября 2017 0

Лучшие новогодние логотипы будут размещены на сайте «Запсибкомбанка» Фото: пресс-служба Запсибкомбанка

«Запсибкомбанк» подарит три графических планшета детям, которые придумают лучшее новогоднее оформление логотипу компании. Организация запустила конкурс «Новогодний наряд для логотипа „Запсибкомбанка“» для участников возрастом от трех до 14 лет.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в одной из групп «Запсибкомбанка» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники». Затем участнику надо оформить логотип банка в новогодней стилистике на бумаге формата А4 и до 1 декабря включительно подать заявку на конкурс. А затем остается только следить за новостями в соцсетях.

Лучшие новогодние логотипы будут размещены на главной странице сайта «Запсибкомбанка». Кроме планшетов, победители смогут принять участие в рекламной компании программы детской финансовой грамотности «Мини Мани» и посетить индивидуальную экскурсию по банку.

«Уверена, что участие в этом конкурсе поможет ребятам не только раскрыть свой творческий потенциал, но и создать праздничное настроение! Мы же с удовольствием полюбуемся логотипом нашего банка в новогодних нарядах», — рассказала начальник управления по связям с общественностью и рекламе «Запсибкомбанка» Ирина Романенко.