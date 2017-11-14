«Запсибкомбанк» подарит три графических планшета детям, которые придумают лучшее новогоднее оформление логотипу компании. Организация запустила конкурс «Новогодний наряд для логотипа „Запсибкомбанка“» для участников возрастом от трех до 14 лет.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в одной из групп «Запсибкомбанка» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники». Затем участнику надо оформить логотип банка в новогодней стилистике на бумаге формата А4 и до 1 декабря включительно подать заявку на конкурс. А затем остается только следить за новостями в соцсетях.
Лучшие новогодние логотипы будут размещены на главной странице сайта «Запсибкомбанка». Кроме планшетов, победители смогут принять участие в рекламной компании программы детской финансовой грамотности «Мини Мани» и посетить индивидуальную экскурсию по банку.
«Уверена, что участие в этом конкурсе поможет ребятам не только раскрыть свой творческий потенциал, но и создать праздничное настроение! Мы же с удовольствием полюбуемся логотипом нашего банка в новогодних нарядах», — рассказала начальник управления по связям с общественностью и рекламе «Запсибкомбанка» Ирина Романенко.