15:10 14 ноября 2017 0

В Миассе жители жалуются на отключенные светофоры ФОТО: «Свободный Миасс. В контакте»

Жители Миасса, четвертого по величине города Челябинской области жалуются на транспортный коллапс. На трех из четырех самых крупных перекрестков города светофоры работают только в режиме ожидания, сообщили «URA.RU» горожане. Часть светофоров отключены полностью.

«Уже вторую недели перебои. Вчера на всех четырех перекрестах был только желтый свет, — рассказывает „URA.RU“ житель Миасса. — Сегодня, 14 ноября, желтый свет на трех. Это сказывается на движении на главной магистрали, которая начинается с машгородка, проходит через весь город и заканчивается у автозавода. У нас Миасс вытянутый, объехать эту трассу невозможно. В городе пробки в час пик. Люди опаздывают на работу. А несколько светофоров не работают совсем! И без того с уличным освещением в городе плохо, а теперь и светофоров не видишь».

Как пишет newsmiass.ru, светофоры перестали работать 13 ноября в районе школы № 14 (старгород), на Предзаводской площади, на пересечении улиц 8 Июля и Гвардейской, а также в районе машгородка. Утром 14 ноября удалось включить светофор на Предзаводской площади.

Про неработающие светофоры пишут и в соцсетях. «Доброе утро, дорогие горожане!!! На Жуковского не работает светофор! Сделайте! Почему люди должны переходить дорогу на свой страх и риск?! Вы хотите чтобы пешехода задавили и кого-то увезли в травматологию, а водителя закрыли?» — пишет один из жителей на странице «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». «Светофор сейчас устал, он у нас всю ночь мигал, мы ушли все на работу, он решил поспать немного», — отвечают пользователи.

«Каждое утро часов до 9 светофор этот не работает! Это было и на прошлой неделе! С Жуковского пробки… Люди переходят дорогу на свой страх и риск, зато в субботу в 23:40 при пустых дорогах светофор функционировал!» — сообщает миассец. «Каждое утро в самый пик, когда все идут-едут на работу, светофор не работает. Рядом закрыли все „пешеходники“ нерегулируемые. А теперь и светофор отключают по утрам все время. Игра на выживание!» — подтверждает другой житель. Все сходятся на том, что в работе светофоров «сбилось время» и его не могут настроить. А теперь отключились светофоры на главных перекрестках.

«Произошел сбой в работе светофоров, — подтвердил „URA.RU“ начальник ГИБДД Миасса Роман Гриценко. — На перекрестках выставили сотрудников ДПС. Движение регулируют вручную». При этом Гриценко отметил, что серьезных затруднений пока нет, автоинспекторы справляются.

Получить комментарий у мэра Миасса Геннадия Васькова не удалось. На звонки «URA.RU» градоначальник не отвечал. Ситуацию со светофорами прокомментировал советник мэра Тадий Уминский. «Сменилась, по тендерам, обслуживающая светофоры подрядная организация, — сообщил Уминский. — Уже неделю этого подрядчик — он из Златоуста, — не могут найти».

На областном совещании с главами городов и районов 19 октября выступал с докладом начальник ГИБДД области Андрей Мурыгин. Он высказал серьезные претензии властям Миасса за то, в городе самая высокая в регионе аварийность и самое большое число ДТП с детьми. Все из-за того, что на муниципальных дорогах мало разметки. Кроме того, как отметил начальник ГИБДД, в мэрии Миасса даже не приступали к обязательной для всех муниципалитетов комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД). Когда губернатор Борис Дубровский поднял с места мэра Миасса Геннадия Васькова, градоначальник пообещал, что приступит к разработке схемы в первом полугодии 2018 года. При этом Васьков затруднился расшифровать аббревиатуру КСОДД.