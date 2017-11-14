{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
12 ноября 2017
15:10  14 ноября 2017 0

В Миассе транспортный коллапс. Потерялся подрядчик, отвечающий за светофоры

В Миассе жители жалуются на отключенные светофорыФОТО: «Свободный Миасс. В контакте»
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
все новости сюжета

Жители Миасса, четвертого по величине города Челябинской области жалуются на транспортный коллапс. На трех из четырех самых крупных перекрестков города светофоры работают только в режиме ожидания, сообщили «URA.RU» горожане. Часть светофоров отключены полностью.

«Уже вторую недели перебои. Вчера на всех четырех перекрестах был только желтый свет, — рассказывает „URA.RU“ житель Миасса. — Сегодня, 14 ноября, желтый свет на трех. Это сказывается на движении на главной магистрали, которая начинается с машгородка, проходит через весь город и заканчивается у автозавода. У нас Миасс вытянутый, объехать эту трассу невозможно. В городе пробки в час пик. Люди опаздывают на работу. А несколько светофоров не работают совсем! И без того с уличным освещением в городе плохо, а теперь и светофоров не видишь».

Как пишет newsmiass.ru, светофоры перестали работать 13 ноября в районе школы № 14 (старгород), на Предзаводской площади, на пересечении улиц 8 Июля и Гвардейской, а также в районе машгородка. Утром 14 ноября удалось включить светофор на Предзаводской площади.

Про неработающие светофоры пишут и в соцсетях. «Доброе утро, дорогие горожане!!! На Жуковского не работает светофор! Сделайте! Почему люди должны переходить дорогу на свой страх и риск?! Вы хотите чтобы пешехода задавили и кого-то увезли в травматологию, а водителя закрыли?» — пишет один из жителей на странице «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». «Светофор сейчас устал, он у нас всю ночь мигал, мы ушли все на работу, он решил поспать немного», — отвечают пользователи.

«Каждое утро часов до 9 светофор этот не работает! Это было и на прошлой неделе! С Жуковского пробки… Люди переходят дорогу на свой страх и риск, зато в субботу в 23:40 при пустых дорогах светофор функционировал!» — сообщает миассец. «Каждое утро в самый пик, когда все идут-едут на работу, светофор не работает. Рядом закрыли все „пешеходники“ нерегулируемые. А теперь и светофор отключают по утрам все время. Игра на выживание!» — подтверждает другой житель. Все сходятся на том, что в работе светофоров «сбилось время» и его не могут настроить. А теперь отключились светофоры на главных перекрестках.

«Произошел сбой в работе светофоров, — подтвердил „URA.RU“ начальник ГИБДД Миасса Роман Гриценко. — На перекрестках выставили сотрудников ДПС. Движение регулируют вручную». При этом Гриценко отметил, что серьезных затруднений пока нет, автоинспекторы справляются.

Получить комментарий у мэра Миасса Геннадия Васькова не удалось. На звонки «URA.RU» градоначальник не отвечал. Ситуацию со светофорами прокомментировал советник мэра Тадий Уминский. «Сменилась, по тендерам, обслуживающая светофоры подрядная организация, — сообщил Уминский. — Уже неделю этого подрядчик — он из Златоуста, — не могут найти».

На областном совещании с главами городов и районов 19 октября выступал с докладом начальник ГИБДД области Андрей Мурыгин. Он высказал серьезные претензии властям Миасса за то, в городе самая высокая в регионе аварийность и самое большое число ДТП с детьми. Все из-за того, что на муниципальных дорогах мало разметки. Кроме того, как отметил начальник ГИБДД, в мэрии Миасса даже не приступали к обязательной для всех муниципалитетов комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД). Когда губернатор Борис Дубровский поднял с места мэра Миасса Геннадия Васькова, градоначальник пообещал, что приступит к разработке схемы в первом полугодии 2018 года. При этом Васьков затруднился расшифровать аббревиатуру КСОДД.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров