Дым поднимается на несколько десятков метров
В Нижневартовске (ХМАО) горит частная мастерская по производству изделий из дерева (по неофициальной информации — гробов). На данный момент пожар локализован, но работы еще ведутся.
«Сообщение о пожаре поступило в 11.11. На место было отправлено 16 человек и три единицы техники. В 11.40 произошла локализация возгорания. Сейчас на месте работает дознаватель. По предварительной оценке, причиной пожара стала неисправность электропроводки», — сообщил «URA.RU» начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко
Уточняется, что жертв нет — когда огонь охватил здание, внутри никого не было. Площадь пожара составила 90 квадратных метров здания (из общих 180).
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