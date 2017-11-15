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15 ноября 2017
14 ноября 2017
22:30  15 ноября 2017 0

Челябинский детский мюзикл попал на сцену государственного театра

Одними из самых массовых и зрелищных сцен мюзикла являются «Я — лучший» и «Прибытие Распорядителя»Фото: пресс-служба ЧТПЗ

Артисты мюзикла «Посмотри, как я летаю!» впервые приступили к репетициям на большой сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. В декабре пройдет премьерный показ произведения на открытии XV юбилейного благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».

Дети занимаются под руководством режиссера-постановщика Екатерины Василевой и балетмейстера Алексея Ищука. Одними из самых массовых и зрелищных сцен мюзикла, которые репетируют воспитанники школы, являются «Я — лучший» и «Прибытие Распорядителя»: здесь у каждого маленького артиста есть возможность проявить себя, рассказали в пресс-службе ЧТПЗ.

«Над созданием творческого проекта „Посмотри, как я летаю!“ трудится большая постановочная команда композиторов, художников, вокалистов. График репетиций наших юных артистов ничем не уступает режиму работы профессиональных актеров», — сказал балетмейстер Алексей Ищук.

Детская школа мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года по инициативе попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров.

После премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность» семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.

Виктор Дорофеев
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