Челябинский детский мюзикл попал на сцену государственного театра

Артисты мюзикла «Посмотри, как я летаю!» впервые приступили к репетициям на большой сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. В декабре пройдет премьерный показ произведения на открытии XV юбилейного благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность».
Дети занимаются под руководством режиссера-постановщика Екатерины Василевой и балетмейстера Алексея Ищука. Одними из самых массовых и зрелищных сцен мюзикла, которые репетируют воспитанники школы, являются «Я — лучший» и «Прибытие Распорядителя»: здесь у каждого маленького артиста есть возможность проявить себя, рассказали в пресс-службе ЧТПЗ.
«Над созданием творческого проекта „Посмотри, как я летаю!“ трудится большая постановочная команда композиторов, художников, вокалистов. График репетиций наших юных артистов ничем не уступает режиму работы профессиональных актеров», — сказал балетмейстер Алексей Ищук.
Детская школа мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года по инициативе попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров.
После премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность» семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки.