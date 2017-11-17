Эксперты объяснили, как будет меняться курс рубля

08:54 17 ноября 2017 0

На рубль оказывают давление внешние факторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг российской валюты складывается не самая лучшая ситуация и поводов говорить о возможном продолжении падения гораздо больше, чем об укреплении нацвалюты, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

В интервью «Российской газете» Мащенко рассказал, что при отсутствии серьезных инфоповодов, рубль продолжит движение вблизи отметки 59,80 за доллар и 70,50 за евро. По мнению аналитика, сейчас против рубля играют сразу несколько факторов, за которыми стоят сторонники налоговой реформы США, китайские промышленники и управляющие фондами.

Мащенко пояснил, что российские рубли оказывают влияние разногласия по налоговой реформе США. Если инициатива Дональда Трампа в этом вопросе будет принята, то интерес к доллару существенно возрастает, из-за чего остальные валюты окажутся под давлением, но в случае провала последствия для доллара могут оказаться крайне тяжелыми.

Вторым фактором эксперт называет подешевевший мировой фондовый актив (падение идет четыре дня подряд). Он отмечает, что практически половина управляющих фондами считает, что рынок переоценен. Пессимистичные настроения влияют в первую очередь на валюты развивающихся стран, так как инвесторы могут начать выводить деньги из рискованных активов, что непременно скажется на котировках. Кроме того, Мащенко говорит и о несбывшихся ожиданиях по промышленному производству Китая, из-за чего падение нефтяных цен резко ускорилось.

Однако, на данном этапе на стороне рубля играет стартовавший налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры обменивают свою валютную выручку, и спокойствие нерезидентов, сохраняющих свои позиции в российских бумагах вопреки нарастающей турбулентности на рынке. Кроме того, влияние на рубль оказывают активные покупки валюты Минфином РФ и операции отечественных компаний, обменивающих рубли для выплаты внешних долгов.

14 ноября на фоне снижения цены на нефть рубль сдал позиции. Так, евро поднялся выше 71 рубля. Курс доллара поднялся до 60 рублей 18 копеек, напоминает «Национальная служба новостей».