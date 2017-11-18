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Главные новости Свердловской области
02:17  18 ноября 2017 0

В Екатеринбурге произошел налет на коммерческий банк и пункт микрозаймов

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
Подробности происшествий пока не раскрываютсяФото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 17 ноября, в Екатеринбурге неизвестные совершили ограбление отделения одного из коммерческих банков, расположенного в районе пересечения улиц Малышева и Гагарина. Подробности происшествия пока не раскрываются.

«Сыщики опрашивают персонал, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, также устанавливается, какой материальный ущерб был нанесен», — прокомментировал случившееся порталу Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Между тем, налет на отделение банка стал вторым подобным преступлением пятничного вечера в Екатеринбурге: за несколько часов до этого неизвестный вооруженный налетчик ограбил точку микрозаймов «Деньги сразу» на улице Челюскинцев.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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