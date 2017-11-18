02:17 18 ноября 2017 0

Подробности происшествий пока не раскрываются Фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 17 ноября, в Екатеринбурге неизвестные совершили ограбление отделения одного из коммерческих банков, расположенного в районе пересечения улиц Малышева и Гагарина. Подробности происшествия пока не раскрываются.

«Сыщики опрашивают персонал, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, также устанавливается, какой материальный ущерб был нанесен», — прокомментировал случившееся порталу Е1 официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Между тем, налет на отделение банка стал вторым подобным преступлением пятничного вечера в Екатеринбурге: за несколько часов до этого неизвестный вооруженный налетчик ограбил точку микрозаймов «Деньги сразу» на улице Челюскинцев.