В Госдуме рассказали о последствиях поставки американского оружия на Украину

00:51 20 ноября 2017 0

Поставка вооружения из США навредит всем сторонам конфликта на Украине Фото: depositphotos.com © URA.RU

Если Киев получит от Соединенных Штатов ракетные комплексы Javelin, средства для ведения кибервойны, контрбатарейные системы и беспилотные летательные аппараты, то ситуация на территории Украины станет «взрывоопасной». С таким заявлением в воскресенье, 19 ноября, выступил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По словам политика, получение наступательного оружия от США в результате значительно дестабилизирует обстановку в Донбассе, которая на данный момент контролируется со стороны международных организаций. Поставка вооружения же приведет к событиям, которые негативно отразятся на всех сторонах конфликта, мирном населении, а также тех, кто пытается прекратить конфликт на Украине, приводит Nation News слова Шаманова. Этот шаг со стороны Вашингтона, по его мнению, будет безответственным.

Ранее, напомним, глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев получит от американцев оружие в обмен на передачу Вашингтону «опыта борьбы с россиянами».