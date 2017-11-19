Украина получит от Соединенных Штатов оружие в обмен на передачу Вашингтону «опыта борьбы с россиянами». Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.
По словам главы ведомства, Киев рассчитывает получить от США оборудование, логистическую поддержку, а также инструкторов для обучения бойцов. При этом точную дату поставки вооружений Климкин назвать не смог, пишет RT.
Ранее стало известно, что американский Совет национальной безопасности хочет порекомендовать президенту Дональду Трампу предоставить Украине финансовую помощь в размере 47 млн долларов на приобретение противотанковых комплексов Javelin. В целом же одобренный Сенатом законопроект предусматривает выделение Киеву 350 млн долларов на закупку летального и нелетального вооружения, напоминает «Русская планета».