ВКС РФ разбомбили за неделю больше 1320 объектов террористов в Сирии

06:15 24 ноября 2017 0

Около 98% территории Сирии освобождено от боевиков Фото: depositphotos.com © URA.RU

Воздушно-космические силы России совершили около 530 боевых вылетов за неделю в Сирии. Отмечается, что в ходе авианалетов были уничтожены 1320 объектов боевиков.

К этому моменту, более 98% территории Сирии освобождено от запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Согласно данным, разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вел 21 летательный аппарат и три корабля. При этом нарушений на границе не было допущено, передает «Федеральное агентство новостей».