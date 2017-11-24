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24 ноября 2017
21:00  24 ноября 2017 0

У России забрали золото Олимпиады, президент Чехии поддержал Екатеринбург, памятник «школьнику из бундестага». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Выездное заседание правительства СО в Асбесте, олимпийские кольца, олимпиада
МОК дисквалифицировал российского бобслеиста Александра ЗубковаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главное к этому часу:

Центр Екатеринбурга наводнили полицейские — в город с двухдневным визитом прибыл президент Чехии. Милош Земан поддержал заявку уральской столицы на проведение Экспо-2025.

США хотят сорвать чемпионат мира по футболу в России. В Совфеде заявили, что обладают «документальными сведениями», которые это подтверждают. Эксперты рассказали «URA.RU», как сотни сотрудников ЦРУ готовят информационные вбросы и провокации против российских спортсменов.

К слову, МОК снова забрал у России награды Олимпиады в Сочи — теперь сборная лишилась сразу двух золотых медалей и опустилась на третье место в общем зачете.

Россияне не могут себе позволить заводить детей. Более половины граждан признались, что не заводят ребенка из-за бедности, мизерных пособий и высоких цен.

В Тюмени появился своеобразный «памятник школьнику из бундестага». С горой учебников по истории вместо гвоздик. А журналисты узнали правду о прадедушке парня.

У Дианы Шурыгиной появились конкуренты — школьники из Архангельска устроили оргию на «вписке». Видео попало в Сеть, им занимаются следователи. Главная героиня записи рассказала, как все было на самом деле.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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