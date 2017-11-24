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24 ноября 2017
16:03  24 ноября 2017 0

Главная героиня секс-видео поделилась подробностями вписки в Архангельске

Разное. Курган, водка, алкоголь, пустые бутылки, мусор
На вписках подростки употребляют алкоголь и совершают необдуманные поступкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главная героиня скандального секс-видео из Архангельска поделилась подробностями со вписки несовершеннолетних. Она рассказала, что с молодыми людьми познакомилась в тот же вечер.

По словам 14-летней школьницы, все подростки пили спиртное, но наркотики не употребляли. Полиция и Следственный комитет Архангельской области заинтересовались видеороликом, также в правоохранительные органы обратилась мать девочки, передает Life.ru. Ранее пресс-служба СУ СКР области заявила о том, что началась проверка в рамках статьи «распространение порноматериалов».

В связи с увеличением количества подобных инцидентов с участием несовершеннолетних, депутат Госдумы Виталий Милонов попросил о проверке групп вписок в социальных сетях, пишет «Федеральное агентство новостей». По его мнению, такие паблики являются настоящей «заразой», источником подросткового алкоголизма и растления детей.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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