Главная героиня скандального секс-видео из Архангельска поделилась подробностями со вписки несовершеннолетних. Она рассказала, что с молодыми людьми познакомилась в тот же вечер.
По словам 14-летней школьницы, все подростки пили спиртное, но наркотики не употребляли. Полиция и Следственный комитет Архангельской области заинтересовались видеороликом, также в правоохранительные органы обратилась мать девочки, передает Life.ru. Ранее пресс-служба СУ СКР области заявила о том, что началась проверка в рамках статьи «распространение порноматериалов».
В связи с увеличением количества подобных инцидентов с участием несовершеннолетних, депутат Госдумы Виталий Милонов попросил о проверке групп вписок в социальных сетях, пишет «Федеральное агентство новостей». По его мнению, такие паблики являются настоящей «заразой», источником подросткового алкоголизма и растления детей.