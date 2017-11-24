12:13 24 ноября 2017 0

Дедушка ямальского школьника совершал настоящие подвиги на войне Фото: Илья Московец © URA.RU

Прадедушка ямальского школьника, который в бундестаге выступил с речью о немецких солдатах, за время Великой Отечественной войны убил семь фашистов, а в 1978 году основал военный музей в Кургане. За время службы в рядах Красной Армии лейтенанта удостоили медали «За боевые заслуги».

Прадедушка гимназиста родился в 1913 году и был призван на службу Ленинским районным военкоматом из Казахстана в 1933 году, пишет RT. Он воевал под Ленинградом и отметился успешными действиями во время сражений.

Так, 22 сентября 1941 года лейтенант убил двух немецких солдат-минеров во время наступления противника на село Лужное. Через три дня красноармеец задержал немецкого разведчика. 26 сентября 1941 года мужчина вместе с другими бойцами обнаружил вражеский дзот и уничтожил пять немецких солдат из ручного пулемета, правда, сам получил тяжелое ранение разрывной пулей в голень правой ноги.

Ранение стало одной из причин демобилизации советского солдата, в 1942 году он покинул службу. В 1978 году ветеран организовал музей своей 26-й стрелковой дивизии в средней школе №38 в Кургане. Музей существует до сих пор: в нём можно увидеть письма, фотографии документы и разные военные документы фотографии.

Старшеклассник из Нового Уренгоя в составе делегации гимназистов выступил в германском бундестаге с «покаянной речью». Школьник рассказал, что могилы солдат вермахта находятся в ужасном состоянии в России, хотя многие немцы «не желали воевать». В соцсетях гимназиста тут же обвинили в оправдании нацизма, например, блогер Сергей Колясников написал запросы о проверке ямальца в прокуратуру, ФСБ, администрацию президента РФ. Затем, к слову, выяснилось, что активист сам привлекался к ответственности за пропаганду фашизма.