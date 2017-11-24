Как США могут сорвать чемпионат мира по футболу в России?

17:29 24 ноября 2017 0

Сенаторы заявили, что обладают данными о том, что американцы попытаются сорвать Чемпионат мира по футболу в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Совете Федерации заявили, что обладают «документальными сведениями» о том, что США готовят атаки на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российскую паралимпийскую сборную не пустили в полном составе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полученные сенаторами сведения гласят, что США намеренно политизируют спорт, чтобы нанести максимальный урон нашей стране, рассказал «URA.RU» глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Рекомендации на этот счет американцы дают и своим европейским коллегам. «Посмотрите на заголовки в мировых СМИ, которые вбрасывают в нужный момент. Это скоординированная деятельность», — говорит Климов URA.RU. Он обращает внимание, что за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи шли слухи об уничтожении уникальных экологических видов в регионе, затем заговорили о неготовности олимпийских объектов, а после переключились на права секс-меньшинств в России. «Под конец Олимпиады активизировали работу на Майдане, и начало Паралимпийских игр проходило на черном фоне, связанном с событиями в Киеве», — отмечает сенатор.

Климов отмечает, что американцы политизируют не только спорт, но все сферы жизни.

«По нашим данным, в ЦРУ в Лэнгли политическим планированием занимается около 700 человек, и спорт лишь одна из тех сфер, где их работа проявляется», — говорит Климов.

О том, что спорт уже давно политизирован, говорит и депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета Михаил Терентьев. «Даже сами представители ВАДА говорили, что они не видят спорт вне политики. Спорт сильно подвержен политическим веяниям, которые появились в ходе информационного давления на РФ. Любые решения последних лет относительно отстранения принимались под влиянием информационной кампании», — рассказал Терентьев «URA.RU».

Депутаты считают, что давление на российский спорт связано с президентской кампанией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Действие американцев в отношении российского спорта направлены на дестабилизацию политической ситуации в стране, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. «В России сильнейшие спортсмены, а за ними стоит вся страна болельщиков. Поэтому удар, пусть даже по нескольким российским спортсменам, задевает чувства максимально большой аудитории патриотически настроенных граждан. Я думаю, что все эти провокации, попытки деморализовать нашу сборную, отстранить спортсменов от Олимпиады, сорвать ЧМ по футболу 2018 и другие инсинуации имеют цель привести общество в движение в период перед президентскими выборами в России, подорвать доверие к государственной власти», — рассказал Дегтярев «URA.RU».

Основным инструментом по дискредитации чемпионата по футболу станут публикации в западных СМИ, говорит политолог Павел Данилин. «Возможно, речь пойдет о допинге футболистов и о неготовности наших стадионов. Могут быть попытки перенести чемпионат в другие страны», — рассказал Данилин «URA.RU».

Для переноса места проведения чемпионата мира по футболу просто не осталось времени Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Однако отменить чемпионат в России уже практически невозможно, отмечает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «От паранойи никто не застрахован, даже российские сенаторы. Но размышлять о каких-то угрозах всерьез не приходится, потому что Чемпионат мира — это событие на миллионы долларов. Переносить его за полгода до проведения уже никто не будет. 1 декабря пройдет жеребьевка, сборные уже определяются с размещением и трансфером» — поделился политолог в разговоре с «URA.RU».

Он согласен с тем, что западные СМИ попытаются создать негативный информационный повод вокруг чемпионата, но серьезного влияния на его проведение или же ход президентской кампании они не окажут. Добромелов отмечает, что кубок конфедераций, который проходил в этом году, обошелся без серьезных скандалов.

Добромелов обратил внимание, что власти стараются создать и собственную позитивную повестку. «Тот же PutinTeam, созданный Александром Овечкиным — это попытка улучшить имидж Путина и России за рубежом. Александр Овечкин и Сергей Карякин (также входит в PutinTeam — прим. ред.) — популярные в своих видах спорта люди, с многомиллионной аудиторией в самих США», — считает политолог.

Ранее стало известно, что Россию могут не допустить до участия в Зимних Олимпийских играх в Южной Корее, окончательное решение будет принято МОК 5 декабря.