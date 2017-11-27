Певица Любовь Успенская осталась без мужа

22:17 27 ноября 2017 0

Супруг Успенской уехал в Америку работать Фото: официальная страница Любови Успенской в Instagram

Королева городских романсов и русского шансона Любовь Успенская временно рассталась с мужем. Бизнесмен Александр Плаксин, супруг звезды, уехал в США по работе. Об этом рассказала сама исполнительница.

В последнее время распространились слухи о проблемах в семейной жизни Успенской. Это началось после того, как Плаксин не появился на торжественном открытии караоке-бара Успенской. В эфире передачи «Ты не поверишь» певица поспешила развеять все домыслы. «Он по бизнесу улетел в Америку и там теперь работает. Муж, конечно, приезжает сюда», — цитирует ее слова «Дни.ру».

По словам Успенской, они с мужем даже на расстоянии умудряются поддерживать теплые отношения. Сейчас певица живет одна в огромном загородном доме.

Ранее Успенскую раскритиковали за ее внешний вид. Поклонники подозревают, что она либо сделала пластическую операцию, либо активно использует фотошоп. Хотя сама певица в социальной сети высказалась о любви к различным маскам.