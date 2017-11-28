Авиакомпании поднимут цены на билеты к новому году

09:31 28 ноября 2017 0

Авиакомпании повысят цены на билеты из-за подорожавшего топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние полгода на четверть увеличилась цена на авиакеросин. Перевозчики считают, что повышение цен на билеты неизбежно.

С начала июня стоимость топлива для самолетов увеличилась на 23% до 43 011 рублей за тонну, при том что за прошлый год повышение составило всего 7%, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Рост цены на топливо, как отмечает издание, свидетельствует о нехватке товара на внутреннем рынке. Связывают это с увеличением авиаперевозок (пассажиропоток за год увеличился в среднем на 15%. По прогнозу в 2018 году авиакомпании планируют перевезти 93,1 млн человек, из которых 1,9 млн — посетители чемпионата мира по футболу), а также ростом цен на керосин (в среднем по России он подорожал на 6% до 45 648 рублей за тонну).

Представитель авиакомпании S7 заявил «Ведомостям», что в ситуацию пора вмешаться антимонопольной службе. «Летом стоимость топлива превысила европейские показатели (36 859 рублей за тонну) и сохраняется на этом высоком уровне. Мы считаем целесообразным вмешательство Федеральной антимонопольной службы в данную ситуацию».

Начальник управления ФАС Дмитрий Махонин пояснил, что большинство крупных авиакомпаний заключают длительные договоры с производителем на приобретение авиатоплива, а те, кто покупал его на бирже, выставляли большие заявки, так как летом рос спрос на керосин. По его словам, сейчас на цены в том числе влияет подорожавшее дизельное топливо.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что топливо составляет примерно 25% от расходов авиакомпаний, соответственно, при подорожании авиакеросина на 15-20% расходы перевозчиков вырастут на 4-5%. Цены на билеты авиакомпании могут поднять на время новогодних каникул, а окончательно утвердить их уже весной следующего года.