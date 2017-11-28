В Челябинской области начали штрафовать так называемых неотключаемых потребителей электроэнергии. ПАО «Челябэнергосбыт» выиграл сразу несколько судебных дел инициировал привлечение к административной ответственности в отношении злостных неплательщиков.
ООО «Златоустовский „Водоканал“ задолжал за электроэнергию более 25 миллионов рублей. ПАО „Челябэнергосбыт“ обратился к контрагенту с требованием предоставить финансовую гарантию, предусмотренную действующим законодательством. „Златоустовский ‚Водоканал‘ этого не сделал. В итоге поставщик электроэнергии обратился с жалобой в ‚Ростехнадзор‘, который признал неплательщика виновным в административном правонарушении и передал материалы в суд для назначения штрафа. Надзорный орган вынес решение рекомендовал оштрафовать ‚Водоканал‘ на 200 тысяч рублей.
Также злостными неплатиельщиками в Челябинской области являются некоторые компании, работающие в сфере ЖКХ. К ноябрю их общий долги перед ПАО «Челябэнергосбыт» превысили 1,2 миллиарда рублей.
«В феврале изменились нормативные документы, внедряющие систему финансовых гарантий для неплательщиковдолжников, — рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО „Челябэнергосбыт“ Андрей Святых. — Сейчас, когда неплательщики демонстрируют своё бездействие в этом вопросе, мы используем своё право обратиться в надзорный орган — в данном случае это „Ростехнадзор“ — по вопросу привлечения юрлица к административной ответственности. Планируем и в дальнейшем активно использовать этот инструмент в работе со злостными должниками до тех пор, пока их менталитет не изменится».
В ноябре ПАО «Челябэнергосбыт» передал в «Ростехнадзор» обращения по вопросу привлечения к административной ответственности ещё двенадцати предприятий, работающих в сфере ЖКХ: УК «Вертикаль+», ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие», ООО «Факел», ООО «Энергосервис», ООО «Дорводсервис», ООО «Родник», ООО «Вест», ООО «Вега», ООО ЖКХ «Кизильское», ООО «Еткульский районный водоканал», ООО «Сфера», ООО КУ АККТиВ. По трём из них уже вынесены постановления о назначении административного наказания.