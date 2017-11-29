МИД Украины рассказал о подготовке США новых санкций против России

00:59 29 ноября 2017 0

Павел Климкин анонсировал новые антироссийские санкции Фото: wikipedia.org/Raimond Spekking

Министерство финансов Соединенных Штатов готовит очередной список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Киев сотрудничает с Конгрессом США по вопросу принятия акта о противодействии влиянию Москвы с помощью санкций. «Этот закон очень важный, поскольку он расширяет не только формальный список, а саму логику санкций», приводит УНИАН слова Климкина, который также отметил, что документ будет готов в концу января 2018 года и станет важным «рычагом давления на Россию». Работа при этом ведется в координации с Евросоюзом.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в новом бюджете на 2018—2020 годы учтена возможность ухудшения ситуации с антироссийскими санкциями со стороны Соединенных Штатов.